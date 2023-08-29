Итальянская сборная священников: «Данте отправил бы Манчини в ад»

В Италии, помимо «скуадры адзурры», есть и другие неофициальные сборные страны - например, сборная итальянских священников, которые тоже иногда собираются и занимаются этим богоугодным делом - гоняют мяч.

Однако теперь святые отцы гневаются - решение Роберто Манчини, теперь уже бывшего наставника сборной Италии, отправиться за длинным долларом в Саудовскую Аравию (а общее ощущение именно таково, несмотря на отчаянные попытки Манчини представить себя «жертвой заговора»), крайне расстроило их.

- С человеческой точки зрения он нанес большой урон престижу работы наставником итальянской сборной. Какое теперь лицо у итальянского футбола? Я не хочу это говорить, но думаю, что Данте отправил бы Манчини в ад, - цитирует слова Иордана Коральи, президента сборной итальянских священников, derbyderbyderby.it.