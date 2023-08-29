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Чемпионат Италии. Серия А

Капелло: «В итальянском футболе не осталось подлинной десятки»

29 Августа 2023 • 00:15 Комментировать

Бывший наставник итальянских грандов, таких, как «Милан» и «Ювентус», Фавбио Капелло, посетовал на то, что в итальянском футоле не осталось подлинной десятки - игрока, который выполнял бы функции десятого номера. Такими в свое время были Алессандро дель Пьеро и Франческо Тотти - но теперь Капелло не видит подобных игроков на поле.

- Не вижу десяток в итальянском футболе. Да и в мировом тоже, единственный, кто может и созидать, и завершать, это де Брейне, когда он близко к штрафной, то удачно завершает атаки, а также хорошо видит поле и читает игру. Он - самый полноценный претендент, - цитирует слова Капелло pianetamilan.it.

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Фабио Капелло Кевин де Брёйне
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