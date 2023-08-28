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Чемпионат Италии. Серия А

«Салернитана» и «Удинезе» нанесли по результативному удару

28 Августа 2023 • 21:32 Комментировать
Салернитана
1:1
Удинезе
окончен

В предпоследнем матче второго тура чемпионата Италии встретились «Салернитана» и «Удинезе». В примерно равной борьбе победа не досталась никому. Первый реально опасный момент создали гости, на 57-й затяжную атаку завершил метким ударом Лазар Самарджич. Спустя четверть часа Булайе Диа отыграл перевес противника.

1:1, «Удинезе» набрал первое очко, соперник - второе.

Протокол игры  
Салернитана1:1Удинезе
  57'Самарджич Лазар (0:1)
(1:1) Диа Булайе72'  
Очоа ГильермоЛовато МаттеоДьомбер НорбертПирола Лоренцо  65' 84' (Иквуемеси Чуквубуикем ( 84') Кастанос Григорис 85' (Ленговски Матеуш ( 85') Маццокки Паскуале 62' (Брадарич Домагой ( 62'  64') Бохинен Эмиль 53' (Agustin Martegani ( 53') Кулибали ЛассанаБотхейм Эрик  60' 62' (Кабрал Жоване ( 62') Кандрева АнтониоДиа Булайе
Запасные: Бронн ДиланКостиль БенуаФасио ФедерикоКулибали МамадуФиорилло ВинченцоСамбья Саломон
Сильвестри МаркоПерес НеуэнБийол ЯкаКабаселе Кристиан  55'Феррейра Жоау  70' 75' (Эбоселе Фести ( 75') Самарджич ЛазарУолас СоузаЛоврич Санди  49' 82' (Саррага Ойер ( 82') Камара Ассан 81' (Земура Джордан ( 81') Товен ФлорьянЛукка Лоренцо 75' (Саксесс Исаак ( 75')
Запасные: Bor ZunecКамара ЭтьенГессанд АксельПейчич ДавидКина ДомингушСоуса ВивальдоНвачукву СамуэльОкойе МадукаПьяна ЭдоардоАбанква ДжеймсАке Марли
28 августа. Стадион "Аречи".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Салернитана
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