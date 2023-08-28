«Салернитана» и «Удинезе» нанесли по результативному удару

В предпоследнем матче второго тура чемпионата Италии встретились «Салернитана» и «Удинезе». В примерно равной борьбе победа не досталась никому. Первый реально опасный момент создали гости, на 57-й затяжную атаку завершил метким ударом Лазар Самарджич. Спустя четверть часа Булайе Диа отыграл перевес противника.
1:1, «Удинезе» набрал первое очко, соперник - второе.
Протокол игры
|57'Самарджич Лазар (0:1)
|(1:1) Диа Булайе72'
Очоа Гильермо•Ловато Маттео•Дьомбер Норберт•Пирола Лоренцо 65'84' (Иквуемеси Чуквубуикем (84') •Кастанос Григорис85' (Ленговски Матеуш (85') •Маццокки Паскуале62' (Брадарич Домагой (62') • 64'Бохинен Эмиль53' (Agustin Martegani (53') •Кулибали Лассана•Ботхейм Эрик 60'62' (Кабрал Жоване (62') •Кандрева Антонио•Диа Булайе
Сильвестри Марко•Перес Неуэн•Бийол Яка•Кабаселе Кристиан• 55'Феррейра Жоау 70'75' (Эбоселе Фести (75') •Самарджич Лазар•Уолас Соуза•Ловрич Санди 49'82' (Саррага Ойер (82') •Камара Ассан81' (Земура Джордан (81') •Товен Флорьян•Лукка Лоренцо75' (Саксесс Исаак (75')
28 августа. Стадион "Аречи".
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