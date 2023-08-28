Тюрам, Мартинес и Мхитарян – в старте «Интера» на игру Серии А с «Кальяри»

«Кальяри» и «Интер» менее чем за час до очной битвы в Серии А озвучили свои составы на матч.

«Кальяри»: Радунович, Дзаппа, Доссена, Оберт, Ауджелло, Нандес, Макумбу, Сулемана, Янкто, Паволетти, Ористанио;

«Интер»: Зоммер, Дармиан, де Врей, Бастони, Дюмфрис, Димарко, Мхитарян, Барелла, Чалханоглу, Мартинес, Тюрам.

Напомним, что игра станет завершающей в рамках второго тура итальянского национального первенства. Свой первый матч игроки «нерадзурри» выиграли, обыграв неделю назад дома с минимальным счётом «Монцу».

Текстовую трансляцию вечерней игры проводит LiveResult.ru.