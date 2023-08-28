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Чемпионат Италии. Серия А

Тюрам, Мартинес и Мхитарян – в старте «Интера» на игру Серии А с «Кальяри»

28 Августа 2023 • 21:22 Комментировать (1)
Кальяри
...
Интер Милан
1 6.80 X 4.70 2 1.50
Через 0 ч. 2 мин.

«Кальяри» и «Интер» менее чем за час до очной битвы в Серии А озвучили свои составы на матч.

«Кальяри»: Радунович, Дзаппа, Доссена, Оберт, Ауджелло, Нандес, Макумбу, Сулемана, Янкто, Паволетти, Ористанио;

«Интер»: Зоммер, Дармиан, де Врей, Бастони, Дюмфрис, Димарко, Мхитарян, Барелла, Чалханоглу, Мартинес, Тюрам.

Напомним, что игра станет завершающей в рамках второго тура итальянского национального первенства. Свой первый матч игроки «нерадзурри» выиграли, обыграв неделю назад дома с минимальным счётом «Монцу».

Текстовую трансляцию вечерней игры проводит LiveResult.ru.

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КАЛЬЯРИ ИНТЕР МИЛАН
Комментарии (1)
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3Tituli
28 Августа 2023 в 21:31
"Свой первый матч игроки «нерадзурри» выиграли, обыграв неделю назад дома с минимальным счётом «Монцу»."
2:0 теперь минимальный счет?
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