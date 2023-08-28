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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» скоро отправит устное предложение по трансферу Тареми

28 Августа 2023 • 14:47 Комментировать
Риу Аве
...
Порту
1 7.50 X 4.70 2 1.42
Через 5 ч. 31 мин.

Итальянский «Милан» в скором времени обратится к «Порту» с устным предложением по трансферу нападающего Мехди Тареми. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «россонери» не намерены платить требуемую сумму в размере 20 миллионов евро, но всё равно будут стараться заключить сделку.

Сам Тареми заинтересован в переходе в «Милан» и просит «Порту» отпустить его. Многое будет зависеть от того, будут ли «драконы» готовы пойти на компромисс.

Тареми в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Португалии, забив 22 гола в 33 матчах. Этим летом футболисту сборной Ирана исполнился 31 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Порту Мехди Тареми трансферы футбола - лето 2023
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