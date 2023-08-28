«Милан» скоро отправит устное предложение по трансферу Тареми

Итальянский «Милан» в скором времени обратится к «Порту» с устным предложением по трансферу нападающего Мехди Тареми. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «россонери» не намерены платить требуемую сумму в размере 20 миллионов евро, но всё равно будут стараться заключить сделку.

Сам Тареми заинтересован в переходе в «Милан» и просит «Порту» отпустить его. Многое будет зависеть от того, будут ли «драконы» готовы пойти на компромисс.

Тареми в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Португалии, забив 22 гола в 33 матчах. Этим летом футболисту сборной Ирана исполнился 31 год.