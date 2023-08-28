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Чемпионат Италии. Серия А

​«Болонья» подписывает игрока «Милана»

28 Августа 2023 • 14:31 Комментировать

Атакующий полузащитник Алексис Салемакерс переходит из «Милана» в «Болонью». Как сообщает в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на итальянский Sky, клубы уже договорились об этой сделке. Она должна быть полностью оформлена ко вторнику, осталось уладить последние детали.

За «Милан» Алексис Салемакерс провёл 140 официальных матчей в различных соревнованиях. В них футболист записал на свой счёт 10 голов и 14 результативных передач на партнёров. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают бельгийца в 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Милан Алексис Салемакерс трансферы футбола - лето 2023
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