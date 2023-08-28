​«Болонья» подписывает игрока «Милана»

Атакующий полузащитник Алексис Салемакерс переходит из «Милана» в «Болонью». Как сообщает в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на итальянский Sky, клубы уже договорились об этой сделке. Она должна быть полностью оформлена ко вторнику, осталось уладить последние детали.

За «Милан» Алексис Салемакерс провёл 140 официальных матчей в различных соревнованиях. В них футболист записал на свой счёт 10 голов и 14 результативных передач на партнёров. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают бельгийца в 15 миллионов евро.