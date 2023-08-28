​Тареми настаивает на переходе в «Милан»

В последние дни летнего трансферного окна нападающий Мехди Тареми рассчитывает перебраться из «Порту» в «Милан». Как сообщает Relevo, 31-летний иранец уже несколько раз говорил «драконам» о своём желании. В очередной раз Тареми проинформировал клуб о намерении перейти в стан «россонери» в воскресенье вечером. Форвард делает всё от себя зависящее, чтобы трансфер состоялся.

Мехди Тареми 31 год, специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают его в 18 миллионов евро. За «Порту» иранец провёл 150 официальных матчей, в которых забил 80 голов и отдал 49 результативных передач на партнёров.