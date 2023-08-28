​Камоцци дал Кокорину совет по выбору лиги

Будущее нападающего Александра Кокорина является неопределённым. В настоящий момент россиянин остаётся в «Фиорентине», но в новом сезоне он на поле ещё не появлялся. Футбольный функционер Франко Камоцци, который ранее работал в «Спартаке», посоветовал 32-летнему Кокорину подумать о варианте с чемпионатом Саудовской Аравии.

«У Кокорина проблемы в Италии, поэтому ему лучше продолжить в другой лиге. Может быть, ему стоило бы рассмотреть вариант с Саудовской Аравией», - сказал Камоцци, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Камоцци отметил, что в саудовскую лигу отправилось много хороших футболистов.

Напомним, что в сезоне 2022/2023 Александр Кокорин выступал за кипрский «Арис» на правах аренды. В настоящий момент авторитетный портал transfermarkt оценивает российского нападающего в 1 миллион евро.