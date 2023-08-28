Гендузи близок к переходу в клуб Серии А

Полузащитник «Марселя» Маттео Гендузи близок к смене клубной прописки. Новым местом работы футболиста станет римский «Лацио», рапортует посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо.

Руководство французского клуба уже дало согласие на переход хавбека. Ожидается, что официально сделка будет закрыта до конца сегодняшнего дня.

В прошлом сезоне Маттео провел 43 поединка за провансальский коллектив, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и пять голевых передач. Его трудовое соглашение с «Марселем» рассчитано до лета 2025 года, а трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.