​Пулишич повторил достижение Бирхоффа, Шевченко, Балотелли и Менеса

Два матча провел в новом сезоне итальянского чемпионата Серии А «Милан» - и обе игры были выиграны, более того, в каждой из них забивал новобранец команды, американский полузащитник с хорватскими корнями Кристиан Пулишич.

Как оказалось, Пулишич стал пятым игроком «Милана» в эпоху трех очков за победу (начиная с сезона 1994/1995), который забил в обоих первых двух матчах за клуб. До этого подобное удавалось Оливеру Бирхоффу, Андрею Шевченко, Марио Балотелли и Жереми Менезу, который сейчас выступает за «Бари» и получил тяжелую травму.

В следующем туре «Милан» сыграет со столичной «Ромой», это случится первого сентября.