Возглавивший сборную Саудовской Аравии за 70 миллионов евро ежегодно Роберто Манчини продлжает объяснять свое решение покинуть национальную сборную Италии «страшными кознями», которые, якобы, плелись вокруг него. Он заявил, что к нему относились как к преступнику, сравнив свое положение с «маньяком из Флоренцы» - Пьетро Паччани, который убил до 30 человек (доказано 14).

- Они относились ко мне как к Паччани, - цитирует слова Манчини итальянское новостное агентство ITASportPress.

Манчини проработал у руля итальянской сборной с 2018 года по 2023, под его руководством команда выиграла чемпионат Европы.