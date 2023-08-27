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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» пропустил один мяч от «Дженоа» и проиграл второй подряд поединок на старте сезона

27 Августа 2023 • 23:49 Комментировать
Лацио
0:1
Дженоа
окончен

«Лацио» проиграл «Лечче» (1:2) на прошлой неделе, хотя в концовке встречи вёл в счёте, а «Дженоа» был разгромлен «Фиорентиной» (1:4). В воскресенье минимум одна команда набирала первые очки. Римляне играли первым номером, подали полтора десятка угловых и девять раз пробили по воротам, но ничего впереди не добились.

На 16-й минуте после спасения голкипера «Лацио» Матео Ретеги удачно сыграл головой на добивании и открыл счет. Лучший шанс у столичной команды имел Чиро Иммобиле, на 65-й минуте зарядивший в перекладину. Под конец «орлы» начали грузить мяч к воротам верхом, но и это не сработало - 0:1, пока «Лацио» без очков.

Протокол игры  
Лацио0:1Дженоа
  16'Ретеги Матео (0:1)
Проведель ИванЛаццари МануэльКазале НиколоРоманьоли АлессиоМарушич Адам 66' (Весино Матиас ( 66') Камада Даити 66' (Пеллегрини Лука ( 66'  90') Катальди Данило  38' 79' (Кастельянос Валентин ( 79') Альберто ЛуисАндерсон Фелипе 66' (Исаксен Густав ( 66') Иммобиле Чиро  90'Дзакканьи Маттиа  90'
Запасные: Адамонис МарюсБашич ТомаПатрикФурланетто АлессиоХюсай ЭльсейдХила МариоРовелла НиколоСепе ЛуиджиSana Fernandes
Мартинес ХосепСабелли Стефано 85' (Аарон Мартин ( 85') Бани МаттиаДрэгушин РадуВаскес ХоанФрендруп Мортен  39'Бадель МиланСтротман Кевин 70' (Хефти Сильван ( 70') Малиновский Руслан  61' 70' (Торсби Мортен ( 70') Гудмундссон Альберт 90' (Ягелло Филип ( 90') Ретеги Матео 70' (Экубан Калеб ( 70')
Запасные: Араму МаттиаЛеали НиколаПушкаш ГеоргеБираски ДавидеСоммарива ДаниэлеSeydou FiniДе Винтер Кони
27 августа. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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