«Лацио» пропустил один мяч от «Дженоа» и проиграл второй подряд поединок на старте сезона

«Лацио» проиграл «Лечче» (1:2) на прошлой неделе, хотя в концовке встречи вёл в счёте, а «Дженоа» был разгромлен «Фиорентиной» (1:4). В воскресенье минимум одна команда набирала первые очки. Римляне играли первым номером, подали полтора десятка угловых и девять раз пробили по воротам, но ничего впереди не добились.

На 16-й минуте после спасения голкипера «Лацио» Матео Ретеги удачно сыграл головой на добивании и открыл счет. Лучший шанс у столичной команды имел Чиро Иммобиле, на 65-й минуте зарядивший в перекладину. Под конец «орлы» начали грузить мяч к воротам верхом, но и это не сработало - 0:1, пока «Лацио» без очков.