«Лацио» пропустил один мяч от «Дженоа» и проиграл второй подряд поединок на старте сезона

«Лацио» проиграл «Лечче» (1:2) на прошлой неделе, хотя в концовке встречи вёл в счёте, а «Дженоа» был разгромлен «Фиорентиной» (1:4). В воскресенье минимум одна команда набирала первые очки. Римляне играли первым номером, подали полтора десятка угловых и девять раз пробили по воротам, но ничего впереди не добились.
На 16-й минуте после спасения голкипера «Лацио» Матео Ретеги удачно сыграл головой на добивании и открыл счет. Лучший шанс у столичной команды имел Чиро Иммобиле, на 65-й минуте зарядивший в перекладину. Под конец «орлы» начали грузить мяч к воротам верхом, но и это не сработало - 0:1, пока «Лацио» без очков.
Протокол игры
|16'Ретеги Матео (0:1)
Проведель Иван•Лаццари Мануэль•Казале Николо•Романьоли Алессио•Марушич Адам66' (Весино Матиас (66') •Камада Даити66' (Пеллегрини Лука (66') • 90'Катальди Данило 38'79' (Кастельянос Валентин (79') •Альберто Луис•Андерсон Фелипе66' (Исаксен Густав (66') •Иммобиле Чиро• 90'Дзакканьи Маттиа 90'
Мартинес Хосеп•Сабелли Стефано85' (Аарон Мартин (85') •Бани Маттиа•Дрэгушин Раду•Васкес Хоан•Френдруп Мортен• 39'Бадель Милан•Стротман Кевин70' (Хефти Сильван (70') •Малиновский Руслан 61'70' (Торсби Мортен (70') •Гудмундссон Альберт90' (Ягелло Филип (90') •Ретеги Матео70' (Экубан Калеб (70')
27 августа. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
Бан пользователя