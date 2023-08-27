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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» спокойно разобрался с «Сассуоло»

27 Августа 2023 • 23:48 Комментировать
Наполи
2:0
Сассуоло
окончен

«Наполи» продолжает успешно играть на старте сезона. Во втором туре Серии А чемпионы разобрались с «Сассуоло». Джакомо Распадори уже в первой атаке замыкал прострел и попал в ближнюю штангу. Достаточно быстро хозяева получили право пробить 11-метровый, и Виктор Осимхен обхитрил голкипера. Сразу после перерыва Осимхен едва не удвоил счет ударом головой, все же промах. На ровном месте Максим Лопес получил красную карточку за слова в адрес арбитра и подвел гостей. Вскоре 11-метровый, который на сей раз бил Распадори - перекладина. Еще одна атака, Хвича Кварацхелия снабдил мячом Джованни ди Лоренцо, который отправил мяч в дальний угол - 2:0.

«Наполи» набрал шесть очков и идет в группе лидеров, соперника пока только проигрывает.

Протокол игры  
Наполи2:0Сассуоло
(1:0) Осимхен Виктор16'  
(2:0) Ди Лоренцо Джованни64'  
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниРрахмани АмирЖуан Жезус 90' (Эстигор Лео ( 90') Оливера МатиасЗамбо-Ангисса Андре-ФранкЛоботка Станислав 84' (Элмас Эльиф ( 84') Зелиньски Пётр 83' (Каюсте Йенс ( 83') Политано Маттео 61' (Кварацхелия Хвича ( 61') Осимхен ВикторРаспадори Джакомо 84' (Симеоне Джованни ( 84')
Запасные: Руй МариуГоллини ПьерлуиджиКонтини НикитаЛосано ИрвингНатанДзербин АлессиоДзаноли АлессандроРуссо Лоренцо
Консильи АндреаТольян ЙеремиЭрлич МартинНето Руан  30'Винья Матиас 61' (Сейде Эмиль Конрадсен ( 61') Болока Даниэль 61' (Рачич Урош ( 61') Лопес Максим  51'Байрами Недим 76' (Торстведт Кристиан ( 76') Энрике МатеусЛорьенте Арман 61' (Педерсен Маркус Гольмгрен ( 61') Пинамонти Андреа 69' (Мулаттьери Самуэле ( 69')
Запасные: Пеголо ДжанлукаМиранда КевинВити МаттиаВольпато КристианПас ЙеферсонКраньо АлессиоФеррари Джанмарко
27 августа. Стадион "Диего Армандо Марадона".

 

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