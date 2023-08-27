«Наполи» спокойно разобрался с «Сассуоло»

«Наполи» продолжает успешно играть на старте сезона. Во втором туре Серии А чемпионы разобрались с «Сассуоло». Джакомо Распадори уже в первой атаке замыкал прострел и попал в ближнюю штангу. Достаточно быстро хозяева получили право пробить 11-метровый, и Виктор Осимхен обхитрил голкипера. Сразу после перерыва Осимхен едва не удвоил счет ударом головой, все же промах. На ровном месте Максим Лопес получил красную карточку за слова в адрес арбитра и подвел гостей. Вскоре 11-метровый, который на сей раз бил Распадори - перекладина. Еще одна атака, Хвича Кварацхелия снабдил мячом Джованни ди Лоренцо, который отправил мяч в дальний угол - 2:0.

«Наполи» набрал шесть очков и идет в группе лидеров, соперника пока только проигрывает.