«Наполи» спокойно разобрался с «Сассуоло»

«Наполи» продолжает успешно играть на старте сезона. Во втором туре Серии А чемпионы разобрались с «Сассуоло». Джакомо Распадори уже в первой атаке замыкал прострел и попал в ближнюю штангу. Достаточно быстро хозяева получили право пробить 11-метровый, и Виктор Осимхен обхитрил голкипера. Сразу после перерыва Осимхен едва не удвоил счет ударом головой, все же промах. На ровном месте Максим Лопес получил красную карточку за слова в адрес арбитра и подвел гостей. Вскоре 11-метровый, который на сей раз бил Распадори - перекладина. Еще одна атака, Хвича Кварацхелия снабдил мячом Джованни ди Лоренцо, который отправил мяч в дальний угол - 2:0.
«Наполи» набрал шесть очков и идет в группе лидеров, соперника пока только проигрывает.
Протокол игры
|(1:0) Осимхен Виктор16'
|(2:0) Ди Лоренцо Джованни64'
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни•Ррахмани Амир•Жуан Жезус90' (Эстигор Лео (90') •Оливера Матиас•Замбо-Ангисса Андре-Франк•Лоботка Станислав84' (Элмас Эльиф (84') •Зелиньски Пётр83' (Каюсте Йенс (83') •Политано Маттео61' (Кварацхелия Хвича (61') •Осимхен Виктор•Распадори Джакомо84' (Симеоне Джованни (84')
Консильи Андреа•Тольян Йереми•Эрлич Мартин•Нето Руан• 30'Винья Матиас61' (Сейде Эмиль Конрадсен (61') •Болока Даниэль61' (Рачич Урош (61') •Лопес Максим• 51'Байрами Недим76' (Торстведт Кристиан (76') •Энрике Матеус•Лорьенте Арман61' (Педерсен Маркус Гольмгрен (61') •Пинамонти Андреа69' (Мулаттьери Самуэле (69')
27 августа. Стадион "Диего Армандо Марадона".
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