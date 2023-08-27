Кварацхелия сделал ассист спустя три минуты после выхода на поле

Грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия впервые в сезоне появился на футбольном поле в рамках официальных матчей – и почти сразу отметился голевым действием. Он вышел на замену в игре «Наполи» против «Сассуоло» в рамках второго тура итальянской Серии А на 61-й минуте, а уже на 64-й сделал голевой пас на Джованни ди Лоренцо, который удвоил преимущество «адзурри».

Напомним, что игра «Наполи» и «Сассуоло» уже близится к концу. На табло – 2:0, счёт на 16-й минуте встречи с пенальти открыл форвард хозяев Виктор Осимхен.

В случае победы «Наполи» набирают шесть очков в турнирной таблице и делят первое место с «Миланом» и «Вероной».