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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» быстро забила два мяча «Лечче», но не победила

27 Августа 2023 • 21:38 Комментировать
Фиорентина
2:2
Лечче
окончен

Во втором туре Серии А «Фиорентина» играла против «Лечче». Поначалу у хозяев всё получалось. Николас Гонсалес забил головой на третьей минуте, а на 25-й результативно «со второго этажа» пробил Альфред Дункан. Он же мог делать дубль, но попал в штангу. Как и на прошлой неделе в матче с «Лацио» (2:1), «Лечче» прибавил после перерыва и добился своего. Рафья Хамза здорово стрельнул издали и отыграл один гол. На 75-й минуте Никола Крстович выиграл воздух и отправил мяч в сетку.

2:2, команды делят третье место, набрав по четыре очка. Форвард Александр Кокорин в третий раз в сезоне просидел всё время на скамейке запасных.

Протокол игры  
Фиорентина2:2Лечче
(1:0) Гонсалес Николас3'  
(2:0) Дункан Альфред25'  
  49'Рафья Хамза (2:1)
  75'Крстович Никола (2:2)
Кристенсен ОливерДодо ДомилсонМиленкович НиколаМартинес Лукас II  59'Паризи ФабьяноМело Артур 72' (Мандрагора Роландо ( 72') Дункан Альфред 83' (Инфантино Джино ( 83') Гонсалес НиколасБонавентура Джакомо 83' (Куаме Кристиан ( 83') Соттиль Рикардо 65' (Нзола М'Бала ( 65') Бельтран Лукас 65' (Брекало Йосип ( 65')
Запасные: Мина ЙерриРаньери ЛукаКокорин АлександрМартинелли ТоммазоКайоде МайклАматуччи ЛоренцоКомуццо ПьетроТерраччиано ПьетроБираги Кристиано
Фальконе ВладимироЖендре Валентен  54'Понграчич Марин  15'Баскиротто ФедерикоГалло Антонино 46' (Доргу Патрик ( 46'  63') Рафья Хамза 72' (Крстович Никола ( 72') Рамадани ЮльберГонсалес Джоан 46' (Каба Мохамед ( 46') Алмквист ПонтусСтрефецца Габриэль 86' (Блен Алексис ( 86') Банда Ламек 90' (Ди Франческо Федерико ( 90')
Запасные: Бериша МедоньСмаилович ЗинединJeppe CorfitzenДермаку КастриотБранколлини ФедерикоБурнете КаталинБорбей АлександруВенути ЛоренцоМале ЮссефХельгасон Торир
27 августа. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).

 

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