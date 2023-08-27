«Фиорентина» быстро забила два мяча «Лечче», но не победила

Во втором туре Серии А «Фиорентина» играла против «Лечче». Поначалу у хозяев всё получалось. Николас Гонсалес забил головой на третьей минуте, а на 25-й результативно «со второго этажа» пробил Альфред Дункан. Он же мог делать дубль, но попал в штангу. Как и на прошлой неделе в матче с «Лацио» (2:1), «Лечче» прибавил после перерыва и добился своего. Рафья Хамза здорово стрельнул издали и отыграл один гол. На 75-й минуте Никола Крстович выиграл воздух и отправил мяч в сетку.
2:2, команды делят третье место, набрав по четыре очка. Форвард Александр Кокорин в третий раз в сезоне просидел всё время на скамейке запасных.
Протокол игры
|(1:0) Гонсалес Николас3'
|(2:0) Дункан Альфред25'
|49'Рафья Хамза (2:1)
|75'Крстович Никола (2:2)
Кристенсен Оливер•Додо Домилсон•Миленкович Никола•Мартинес Лукас II• 59'Паризи Фабьяно•Мело Артур72' (Мандрагора Роландо (72') •Дункан Альфред83' (Инфантино Джино (83') •Гонсалес Николас•Бонавентура Джакомо83' (Куаме Кристиан (83') •Соттиль Рикардо65' (Нзола М'Бала (65') •Бельтран Лукас65' (Брекало Йосип (65')
Фальконе Владимиро•Жендре Валентен• 54'Понграчич Марин• 15'Баскиротто Федерико•Галло Антонино46' (Доргу Патрик (46') • 63'Рафья Хамза72' (Крстович Никола (72') •Рамадани Юльбер•Гонсалес Джоан46' (Каба Мохамед (46') •Алмквист Понтус•Стрефецца Габриэль86' (Блен Алексис (86') •Банда Ламек90' (Ди Франческо Федерико (90')
27 августа. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).
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