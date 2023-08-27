«Фиорентина» быстро забила два мяча «Лечче», но не победила

Во втором туре Серии А «Фиорентина» играла против «Лечче». Поначалу у хозяев всё получалось. Николас Гонсалес забил головой на третьей минуте, а на 25-й результативно «со второго этажа» пробил Альфред Дункан. Он же мог делать дубль, но попал в штангу. Как и на прошлой неделе в матче с «Лацио» (2:1), «Лечче» прибавил после перерыва и добился своего. Рафья Хамза здорово стрельнул издали и отыграл один гол. На 75-й минуте Никола Крстович выиграл воздух и отправил мяч в сетку.

2:2, команды делят третье место, набрав по четыре очка. Форвард Александр Кокорин в третий раз в сезоне просидел всё время на скамейке запасных.