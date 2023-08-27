​«Ювентус» снизил ценник Маккенни

Полузащитник Уэстон Маккенни ещё может покинуть «Ювентус» в летнее трансферное окно. Как сообщает на своих страницах TuttoMercatoWeb, туринский клуб снизил запрашиваемую цену на 24-летнего футболиста. Если раньше «старая синьора» была готова продать Маккенни за 30 миллионов евро, то теперь – за 25.

В то же время отмечается, что дешевле, чем за 25 миллионов евро, Маккенни не продадут. В Турине готовы сохранить американца на сезон 2023/2024, если он так никуда и не уйдёт.

Напомним, что вторую часть сезона 2022/2023 Уэстон Маккенни провёл в «Лидсе» на правах аренды. Команда вылетела в Чемпионшип.