Хвича договаривается с «Наполи» о новом контракте

Атакующий полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия в ближайшем будущем может пролонгировать сотрудничество с клубом. Как сообщает Corriere dello Sport, агент грузинского футболиста уже прибыл в Неаполь для обсуждения условий нового контракта.

Главной целью агента будет увеличение заработной платы Кварацхелии. Нынешний оклад игрока составляет 1,4 миллиона евро в год.

Хвича присоединился к неаполитанскому клубу летом прошлого года и стал с ним чемпионом Серии А. Действующее соглашение грузина с «Наполи» рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 85 миллионов евро.