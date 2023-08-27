«Фиорентина» - «Лечче»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках второго тура чемпионата Италии по футболу «Фиорентина» принимает «Лечче».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Фиорентина - Лечче
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Протокол игры
Кристенсен Оливер•Додо Домилсон•Миленкович Никола•Мартинес Лукас II•Паризи Фабьяно•Мело Артур•Дункан Альфред•Гонсалес Николас•Бонавентура Джакомо•Соттиль Рикардо•Бельтран Лукас
Фальконе Владимиро•Жендре Валентен•Понграчич Марин•Баскиротто Федерико•Галло Антонино•Рафья Хамза•Рамадани Юльбер•Гонсалес Джоан•Алмквист Понтус•Стрефецца Габриэль•Банда Ламек
27 августа. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).
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