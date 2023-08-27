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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» - «Лечче»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

27 Августа 2023 • 19:00 Комментировать
Фиорентина
...
Лечче
1 1.67 X 3.85 2 5.30
Через 0 ч. 9 мин.

В рамках второго тура чемпионата Италии по футболу «Фиорентина» принимает «Лечче».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Фиорентина0:0Лечче
Кристенсен ОливерДодо ДомилсонМиленкович НиколаМартинес Лукас IIПаризи ФабьяноМело АртурДункан АльфредГонсалес НиколасБонавентура ДжакомоСоттиль РикардоБельтран Лукас
Запасные: Мина ЙерриРаньери ЛукаКокорин АлександрНзола М'БалаИнфантино ДжиноМартинелли ТоммазоКайоде МайклАматуччи ЛоренцоКомуццо ПьетроКуаме КристианМандрагора РоландоБрекало ЙосипТерраччиано ПьетроБираги Кристиано
Фальконе ВладимироЖендре ВалентенПонграчич МаринБаскиротто ФедерикоГалло АнтониноРафья ХамзаРамадани ЮльберГонсалес ДжоанАлмквист ПонтусСтрефецца ГабриэльБанда Ламек
Запасные: Бериша МедоньКрстович НиколаДоргу ПатрикСмаилович ЗинединJeppe CorfitzenДермаку КастриотБранколлини ФедерикоБурнете КаталинБорбей АлександруДи Франческо ФедерикоВенути ЛоренцоМале ЮссефБлен АлексисХельгасон ТорирКаба Мохамед
27 августа. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).
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Лечче Фиорентина
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ФИОРЕНТИНА ЛЕЧЧЕ
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