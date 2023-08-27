Гендузи переходит в топ-клуб Серии А

Полузащитник Маттео Гендузи меняет клубную прописку. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «Лацио» договорился с «Марселем» о трансфере 24-летнего футболиста.

За Гендузи «Лацио» заплатит 13 миллионов евро. Ещё 5 миллионов евро «Марсель» сможет заработать в качестве бонусов, которые являются легкодостижимыми.

В настоящий момент Гендузи согласовывает детали личного контракта. Медицинское обследование для топ-клуба Серии А француз должен пройти в начале новой недели.

Отметим, что в новом сезоне «Лацио» будет представлять Серию А на групповой стадии Лиги чемпионов.