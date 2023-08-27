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Чемпионат Италии. Серия А

Гендузи переходит в топ-клуб Серии А

27 Августа 2023 • 13:33 Комментировать

Полузащитник Маттео Гендузи меняет клубную прописку. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «Лацио» договорился с «Марселем» о трансфере 24-летнего футболиста.

За Гендузи «Лацио» заплатит 13 миллионов евро. Ещё 5 миллионов евро «Марсель» сможет заработать в качестве бонусов, которые являются легкодостижимыми.

В настоящий момент Гендузи согласовывает детали личного контракта. Медицинское обследование для топ-клуба Серии А француз должен пройти в начале новой недели.

Отметим, что в новом сезоне «Лацио» будет представлять Серию А на групповой стадии Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Марсель Маттео Гендузи трансферы футбола - лето 2023
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