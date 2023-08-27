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Чемпионат Италии. Серия А

Сенси надеется продлить контракт с «Интером»

27 Августа 2023 • 13:31 Комментировать
Кальяри
...
Интер Милан
1 6.80 X 4.70 2 1.45
28.08 21:45

Полузащитник миланского «Интера» Стефано Сенси может подписать новый контракт с командой Симоне Индзаги. По информации от La Repubblica, итальянец надеется убедить главного тренера в своей состоятельности до января.

Отметим, что контракт Сенси с «Интером» заканчивается в конце сезона. Стефано смог впечатлить Индзаги на предсезонной подготовке, но его история травм всё равно настораживает тренерский штаб «нерадзурри».

Прошлый сезон Сенси провёл на правах аренды за «Монцу», где отметился тремя голами и ассистом в итальянской Серии А. До перехода в «Интер» Стефано выступал за «Сассуоло».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Стефано Сенси
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КАЛЬЯРИ ИНТЕР МИЛАН
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