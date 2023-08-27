Сёмин: «Миранчуку стоит перейти в клуб Ла Лиги»

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин в разговоре с журналистами высказался касательно будущего полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«В «Аталанте» Миранчук не будет получать игровое время. Нельзя терять сезон, надо искать варианты. Алексей хотел играть в Испании. Ему стоит попробовать перейти в клуб из Ла Лиги», - приводятся слова специалиста на страницах издания «РБ Спорт».

Срок действующего трудового договора между 27-летним россиянином и клубом из Бергамо рассчитан до лета следующего года.

В прошлом сезоне Миранчук выступал на правах аренды за «Торино». Алексей забил четыре гола и отдал пять ассистов в 29 матчах Серии А.