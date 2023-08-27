Манчини недоволен стартом «Ромы» в Серии А

Защитник столичной «Ромы» Джанлука Манчини высказался относительно старта своей команды в новом сезоне чемпионата Италии. В первом туре «волки» расписали мировую с «Салернитаной», а затем потерпели поражение от «Вероны» (1:2).

«Непростое начало для нас. В минувшем матче мы испытывали трудности. Набрать один балл в двух встречах – это плохой результат для нас», - передает слова футболиста Football-Italia.

Следующий поединок римская команда сыграет на домашнем поле против «Милана» 1 сентября. По итогам двух проведенных туров подопечные Жозе Моуринью с одним набранным очком занимают 13-е место в турнирной таблице.