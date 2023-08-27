Капелло: «Трудно отказывать саудитам, когда они предлагают такие деньги»

Бывший наставник российской сборной Фабио Капелло поделился своим мнением по поводу саудовского бума - множество известных игроков отправились в эту жаркую и загадочную страну за последние несколько месяцев.

- Саудовская Аравия? Тут нужно найти какую-то границу, черту, но я не знаю, где она проходит. Пока они будут предлагать такие высокие, явно завышенные деньги, игрокам будет трудно отказывать. Особенно когда тебе уже 35 и ты хочешь напоследок еще подзаработать, - цитирует слова Капелло pianetamilan.it.

Итальянский специалист тренировал сборную России по футболу с 2012 по 2015 год.