«Наполи» претендует на Амрабата

Один из героев катарского чемпионата мира, марокканский защитник Софьян Амрабат, остался в «Фиорентине» после удачного выступления на Мундиале, но сейчас, судя по всему, покинет клуб. Но при этом может остаться в Италии - на него претендует чемпион страны, «Наполи».

Правда, не факт, что преддожение неаполитанцев устроит «Фиорентину» - дело в том, что «Наполи» рассматривает, прежде всего, вариант с арендой игрока, надеясь на то, что и тот возжелает остаться в знакомой и приятной ему Италии, несмотря на деньги «Манчестер Юнайтед», также обхаживающего игрока.

Любопытно, что три года назад «Наполи» уже приглашал Амрабата, но тогда тот отказался.