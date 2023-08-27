Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» претендует на Амрабата

27 Августа 2023 • 02:15 Комментировать

Один из героев катарского чемпионата мира, марокканский защитник Софьян Амрабат, остался в «Фиорентине» после удачного выступления на Мундиале, но сейчас, судя по всему, покинет клуб. Но при этом может остаться в Италии - на него претендует чемпион страны, «Наполи».

Правда, не факт, что преддожение неаполитанцев устроит «Фиорентину» - дело в том, что «Наполи» рассматривает, прежде всего, вариант с арендой игрока, надеясь на то, что и тот возжелает остаться в знакомой и приятной ему Италии, несмотря на деньги «Манчестер Юнайтед», также обхаживающего игрока.

Любопытно, что три года назад «Наполи» уже приглашал Амрабата, но тогда тот отказался. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Манчестер Юнайтед Наполи Софьян Амрабат трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Монца Монца
Эмполи Эмполи
2
0
1.30 4.80 13.00
Видео
Окончен
Фрозиноне Фрозиноне
Аталанта Аталанта
2
1
1.38 5.20 7.50
Видео
Окончен
Милан Милан
Торино Торино
4
1
1.72 3.75 5.60
Видео
Окончен
Верона Верона
Рома Рома
2
1
5.10 3.55 1.75
Видео
27.08.23 в 19:30
Фиорентина Фиорентина
Лечче Лечче
1.65 4.00 5.80
Видео
27.08.23 в 19:30
Ювентус Ювентус
Болонья Болонья
1.65 4.10 5.60
Видео
27.08.23 в 21:45
Лацио Лацио
Дженоа Дженоа
1.49 4.60 7.00
Видео
27.08.23 в 21:45
Наполи Наполи
Сассуоло Сассуоло
1.35 5.80 8.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Августа
02:21 · Италия. Серия А
Капелло: «Трудно отказывать саудитам, когда они предлагают такие деньги»
02:15 · Италия. Серия А
«Наполи» претендует на Амрабата
02:02 · Италия. Серия А
Пиоли: «Крунич остаётся в «Милане»
01:42 · Италия. Серия А
Юрич – о поражении «Торино» от «Милана»: «Разница в классе просто огромна»
01:07 · Италия. Серия А
Пиоли оценил игру «Милана» в новом сезоне
00:29 · Англия. Премьер-лига
«Рома» и «Челси» по-прежнему не договорились по зарплате Лукаку
00:17 · Италия. Серия А
Жиру: «Думаю, в этом сезоне «Милан» способен преуспеть и в Серии А, и в Лиге чемпионов» 2
26 Августа
23:58 · Италия. Серия А
«Рома» здорово играла, но оступилась в матче с «Вероной»
23:48 · Италия. Серия А
«Милан» разнёс оборону «Торино» 1
23:11 · Италия. Серия А
Гасперини объяснил поражение «Аталанты» от «Фрозиноне»
23:03 · Италия. Серия А
«Милан» начал новые переговоры по Тареми
22:56 · Италия. Серия А
«Рома» установила личный антирекорд последних 13 лет
22:50 · Англия. Премьер-лига
Пеллегрини – о переходе Лукаку в «Рому»: «Мы не думаем об этом»
22:41 · Италия. Серия А
Пулишич – лишь 5-й за последние 30 лет игрок, забивший в двух первых матчах за «Милан» в Серии А
22:27 · Германия. Бундеслига
Стало известно, почему Бонуччи отказал «Униону»
Все новости
Рекомендуем