Пиоли: «Крунич остаётся в «Милане»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал слухи об уходе полузащитника Раде Крунича.

Переговоры по 29-летнему игроку вёл турецкий «Фенербахче», также интерес проявлял французский «Лион». Тем не менее, как сообщил наставник «россонери», босниец не покинет клуб: «Да, Раде Крунич останется здесь», – передаёт инсайдер Фабрицио Романо слова Пиоли, ответившего на вопрос журналистов после победы над «Торино» (4:1).

Раде Крунич вышел в стартовом составе «Милана» в обоих матчах стартовавшего сезона. Трансферная стоимость 29-летнего хавбека оценивается порталом Transfermarkt в 10 млн евро.