Юрич – о поражении «Торино» от «Милана»: «Разница в классе просто огромна»

Главный тренер «Торино» Иван Юрич признал, что его команда не смогла ничего противопоставить «Милану».

«Россонери» одержали победу со счётом 4:1 – все голы в матче были забиты до перерыва.

«Нечего сказать. Соперник явно превосходил нас в сегодняшнем матче, а разница между командами с точки зрения индивидуальных качеств просто огромна.

Мы слишком сильно уступали, и это вызывает беспокойство, если учесть, что в прошлом сезоне мы смогли выиграть в двух из трёх поединках с «Миланом». Дело не только в них, но и в нас: да, они подписали топ-игроков, но мне очень не понравилась игра моей команды. Мы должны всё тщательно проанализировать», – заявил в интервью Sky Sport Юрич.