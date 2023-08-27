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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли оценил игру «Милана» в новом сезоне

27 Августа 2023 • 01:07 Комментировать
Милан
4:1
Торино
окончен

Рулевой «Милана» Стефано Пиоли побеседовал с журналистами после матча второго тура Серии А против «Торино» (4:1).

«Россонери» успешно начали кампанию, выиграв оба стартовых матча чемпионата. В первом туре команда Пиоли справилась с «Болоньей» (2:0).

«Сегодня мы показали признаки прогресса, если сравнивать с первой игрой. Игрокам по-прежнему предстоит наладить взаимопонимание, лучше узнать друг друга, но начало уже можно назвать хорошим.

Этим летом мы подписали футболистов, соответствующих нашим требованиям, способных играть в атакующей и активной манере. Таков наш стиль игры. Иногда это работает лучше, иногда – хуже, но мы никогда не останавливаемся», – цитирует Football Italia Пиоли.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли
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