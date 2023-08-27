Пиоли оценил игру «Милана» в новом сезоне

Рулевой «Милана» Стефано Пиоли побеседовал с журналистами после матча второго тура Серии А против «Торино» (4:1).

«Россонери» успешно начали кампанию, выиграв оба стартовых матча чемпионата. В первом туре команда Пиоли справилась с «Болоньей» (2:0).

«Сегодня мы показали признаки прогресса, если сравнивать с первой игрой. Игрокам по-прежнему предстоит наладить взаимопонимание, лучше узнать друг друга, но начало уже можно назвать хорошим.

Этим летом мы подписали футболистов, соответствующих нашим требованиям, способных играть в атакующей и активной манере. Таков наш стиль игры. Иногда это работает лучше, иногда – хуже, но мы никогда не останавливаемся», – цитирует Football Italia Пиоли.