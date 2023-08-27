Жиру: «Думаю, в этом сезоне «Милан» способен преуспеть и в Серии А, и в Лиге чемпионов»

Нападающий «Милана» Оливье Жиру высказался о перспективах команды в стартовавшем сезоне.

«Россонери» имеют на своём счету шесть очков после двух туров Серии А. В субботнем матче коллектив Стефано Пиоли уверенно обыграл «Торино» (4:1), а Жиру отметился дублем, дважды реализовав пенальти.

«Наша цель – сделать то, что нам удалось в позапрошлом сезоне, – заявил француз, имея в виду титул Серии А. – Сезон только начался, есть шесть команд, претендующих на Скудетто, но мы уверены в своих силах.

Наш состав прибавил в качестве и количестве, так что, думаю, в этот раз мы сможем успешно конкурировать и на внутренней арене, и в Лиге чемпионов», – сказал в интервью Sky Sport Жиру.