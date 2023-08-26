«Милан» разнёс оборону «Торино»

«Милан» мощно вступил в новый сезон и продолжает побеждать. Во втором туре Серии А «россонери» дома принимали «Торино» и здорово потрудились в атаке. Рубен Лофтус-Чик прорвался правым краем поля и точно подал на Кристиана Пулишича. Гости быстро отыгрались, Пер Шуурс замкнул прострел. Несколько минут, и «Милан» забил 11-метровый, это Оливье Жиру попал в правый нижний угол. Еще в первом тайме затяжная атака хозяев завершилась ударом Тео Эрнандеса над плечом голкипера. Жиру оформил дубль с пенальти, пробив уже в другую часть ворот.

Шесть очков у «Милана» и одно у «Торино».