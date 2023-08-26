«Милан» разнёс оборону «Торино»

«Милан» мощно вступил в новый сезон и продолжает побеждать. Во втором туре Серии А «россонери» дома принимали «Торино» и здорово потрудились в атаке. Рубен Лофтус-Чик прорвался правым краем поля и точно подал на Кристиана Пулишича. Гости быстро отыгрались, Пер Шуурс замкнул прострел. Несколько минут, и «Милан» забил 11-метровый, это Оливье Жиру попал в правый нижний угол. Еще в первом тайме затяжная атака хозяев завершилась ударом Тео Эрнандеса над плечом голкипера. Жиру оформил дубль с пенальти, пробив уже в другую часть ворот.
Шесть очков у «Милана» и одно у «Торино».
Протокол игры
|(1:0) Пулишич Кристиан33'
|36'Шуурс Перр (1:1)
|(2:1) Жиру Оливье43'
|(3:1) Эрнандес Тео45'
|(4:1) Жиру Оливье65'
Меньян Майк•Калабрия Давиде•Тиав Малик 70'79' (Кьяер Симон (79') •Томори Фикайо•Эрнандес Тео 39'87' (Флоренци Алессандро (87') •Лофтус-Чик Рубен66' (Окафор Ноа (66') •Крунич Раде•Рейндерс Тиджани•Пулишич Кристиан•Жиру Оливье66' (Муса Юнус (66') •Леау Рафаэл66' (Чуквезе Саму (66')
Милинкович-Савич Ваня• 57'Шуурс Перр•Буонджорно Алессандро•Родригес Рикардо•Белланова Рауль59' (Лазаро Валентино (59') •Войвода Мергим•Риччи Самуэле•Илич Иван 11'46' (Линетти Кароль (46') • 89'Влашич Никола•Радоньич Неманья59' (Карамо Янн (59') •Санабрия Антонио22' (Пеллегри Пьетро (22')
26 августа. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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