Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» разнёс оборону «Торино»

26 Августа 2023 • 23:48 Комментировать
Милан
4:1
Торино
окончен

«Милан» мощно вступил в новый сезон и продолжает побеждать. Во втором туре Серии А «россонери» дома принимали «Торино» и здорово потрудились в атаке. Рубен Лофтус-Чик прорвался правым краем поля и точно подал на Кристиана Пулишича. Гости быстро отыгрались, Пер Шуурс замкнул прострел. Несколько минут, и «Милан» забил 11-метровый, это Оливье Жиру попал в правый нижний угол. Еще в первом тайме затяжная атака хозяев завершилась ударом Тео Эрнандеса над плечом голкипера. Жиру оформил дубль с пенальти, пробив уже в другую часть ворот.

Шесть очков у «Милана» и одно у «Торино».

Протокол игры  
Милан4:1Торино
(1:0) Пулишич Кристиан33'  
  36'Шуурс Перр (1:1)
(2:1) Жиру Оливье43'  
(3:1) Эрнандес Тео45'  
(4:1) Жиру Оливье65'  
Меньян МайкКалабрия ДавидеТиав Малик  70' 79' (Кьяер Симон ( 79') Томори ФикайоЭрнандес Тео  39' 87' (Флоренци Алессандро ( 87') Лофтус-Чик Рубен 66' (Окафор Ноа ( 66') Крунич РадеРейндерс ТиджаниПулишич КристианЖиру Оливье 66' (Муса Юнус ( 66') Леау Рафаэл 66' (Чуквезе Саму ( 66')
Запасные: Спортьелло МаркоКоломбо ЛоренцоПеллегрино МаркоПобега ТоммазоАдли ЯсинКалюлю ПьерРомеро ЛукаМиранте Антонио
Милинкович-Савич Ваня  57'Шуурс ПеррБуонджорно АлессандроРодригес РикардоБелланова Рауль 59' (Лазаро Валентино ( 59') Войвода МергимРиччи СамуэлеИлич Иван  11' 46' (Линетти Кароль ( 46'  89') Влашич НиколаРадоньич Неманья 59' (Карамо Янн ( 59') Санабрия Антонио 22' (Пеллегри Пьетро ( 22')
Запасные: Илкхан ЭмирханГинейтис ГвидасБайейе БрайанДжемелло ЛукаТамез АдриенПопа МихайЗима ДавидAnge N'Guessan
26 августа. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Торино
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Монца Монца
Эмполи Эмполи
2
0
2.03 3.60 3.85
Видео
Окончен
Фрозиноне Фрозиноне
Аталанта Аталанта
2
1
4.00 3.85 1.91
Видео
Окончен
Милан Милан
Торино Торино
4
1
1.71 3.95 5.20
Видео
Окончен
Верона Верона
Рома Рома
2
1
4.10 3.60 1.98
Видео
27.08.23 в 19:30
Фиорентина Фиорентина
Лечче Лечче
1.65 4.00 5.80
Видео
27.08.23 в 19:30
Ювентус Ювентус
Болонья Болонья
1.65 4.10 5.60
Видео
27.08.23 в 21:45
Лацио Лацио
Дженоа Дженоа
1.49 4.60 7.00
Видео
27.08.23 в 21:45
Наполи Наполи
Сассуоло Сассуоло
1.35 5.80 8.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Августа
01:07 · Италия. Серия А
Пиоли оценил игру «Милана» в новом сезоне
00:29 · Англия. Премьер-лига
«Рома» и «Челси» по-прежнему не договорились по зарплате Лукаку
00:17 · Италия. Серия А
Жиру: «Думаю, в этом сезоне «Милан» способен преуспеть и в Серии А, и в Лиге чемпионов» 2
26 Августа
23:58 · Италия. Серия А
«Рома» здорово играла, но оступилась в матче с «Вероной»
23:48 · Италия. Серия А
«Милан» разнёс оборону «Торино»
23:11 · Италия. Серия А
Гасперини объяснил поражение «Аталанты» от «Фрозиноне»
23:03 · Италия. Серия А
«Милан» начал новые переговоры по Тареми
22:56 · Италия. Серия А
«Рома» установила личный антирекорд последних 13 лет
22:50 · Англия. Премьер-лига
Пеллегрини – о переходе Лукаку в «Рому»: «Мы не думаем об этом»
22:41 · Италия. Серия А
Пулишич – лишь 5-й за последние 30 лет игрок, забивший в двух первых матчах за «Милан» в Серии А
22:27 · Германия. Бундеслига
Стало известно, почему Бонуччи отказал «Униону»
22:08 · Италия. Серия А
​Ювентус – Болонья: прогноз на матч чемпионата Италии – 27 августа 2023
21:57 · Италия. Серия А
Алексис Санчес: «Мой план прост - забить больше, чем в прошлом году»
21:38 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» покупает португальского форварда более чем за 30 млн евро
21:36 · Италия. Серия А
Дубль Колпани позволил «Монце» одолеть «Эмполи»
Все новости
Рекомендуем