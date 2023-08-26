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Чемпионат Италии. Серия А

Гасперини объяснил поражение «Аталанты» от «Фрозиноне»

26 Августа 2023 • 23:11 Комментировать
Фрозиноне
2:1
Аталанта
окончен

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал, что думает об игре своей команды в матче против «Фрозиноне».

В матче второго тура Серии А коллектив из Бергамо уступил на выезде новичку элитного дивизиона – 1:2. «Фрозиноне» провёл два безответных гола уже к 24-й минуте, на что «Аталанта» ответила лишь одним взятием ворот во втором тайме.

«Соперник просто был сильнее нас. Нам трудно поддерживать высокий темп, и такая проблема уже наблюдалась в прошлом году. Во втором тайме, когда темп упал, нам удалось несколько исправить ситуацию. Нам предстоит непростой сезон, впереди много матчей. Думаю, сейчас нет смысла слишком много говорить», – сказал в интервью DAZN Гасперини.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Джан Пьеро Гасперини Фрозиноне
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