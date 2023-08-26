«Милан» начал новые переговоры по Тареми

«Милан» вновь пытается провернуть подписание нападающего «Порту» Мехди Тареми.

Ранее нынешним летом «россонери» уже пытались договориться о трансфере иранца, однако преградой всякий раз становился запрос «драконов» – 30 млн евро. По обновлённой информации инсайдера Николо Скиры, «Милан» запустил новые переговоры с «Порту» по 31-летнему форварду. Если всё пойдёт по плану итальянского клуба, трансфер состоится в последние дни окна.

Стоимость Мехди Тареми оценивается порталом Transfermarkt в 18 млн евро. Действующий договор футболиста истекает по окончании текущей кампании.