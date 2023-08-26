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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» начал новые переговоры по Тареми

26 Августа 2023 • 23:03 Комментировать
Милан
4:1
Торино
1 1.72 X 3.75 2 5.60
2-й тайм

«Милан» вновь пытается провернуть подписание нападающего «Порту» Мехди Тареми.

Ранее нынешним летом «россонери» уже пытались договориться о трансфере иранца, однако преградой всякий раз становился запрос «драконов» – 30 млн евро. По обновлённой информации инсайдера Николо Скиры, «Милан» запустил новые переговоры с «Порту» по 31-летнему форварду. Если всё пойдёт по плану итальянского клуба, трансфер состоится в последние дни окна.

Стоимость Мехди Тареми оценивается порталом Transfermarkt в 18 млн евро. Действующий договор футболиста истекает по окончании текущей кампании.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Порту Мехди Тареми трансферы футбола - лето 2023
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