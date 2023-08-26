Пулишич – лишь 5-й за последние 30 лет игрок, забивший в двух первых матчах за «Милан» в Серии А

Вингер «Милана» Кристиан Пулишич снова поразил ворота соперников.

Американский игрок отличился в дебютном матче за «россонери», огорчив «Болонью» в поединке первого тура Серии А. В проходящем сейчас матче против «Торино» 24-летний игрок также не остался без забитых мячей, отпраздновав гол уже на 33-й минуте. По данным Opta, Пулишич – лишь пятый футболист, сумевший забить в двух стартовых матчах за «Милан» в рамках Серии А с сезона-1994/95. Прежде это делали только Оливер Бирхофф, Андрей Шевченко, Марио Балотелли и Жереми Менез.

Кристиан Пулишич перебрался в «Милан» нынешним летом из лондонского «Челси».