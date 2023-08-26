Алексис Санчес: «Мой план прост - забить больше, чем в прошлом году»

Чилийский нападающий Алексис Санчес вернулся в миланский «Интер», который покинул год назад в направлении Марселя. Там он выдал неплохой сезон за местный «Олимпик», чем, судя по всему, и заслужил возвращение. По словам Санчеса, у него простой план на предстоящий сезон в «Интере» - выиграть больше, чем в прошлом году, забить больше, чем в прошлом сезоне.

- Моя цель всегда проста - забить больше, чем в предыдущем сезоне, выиграть больше трофеев. Такой у меня менталитет, он всегда был таким, - цитирует слова чилийского нападающего итальянское новостное агентство ITASportPress.