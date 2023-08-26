«Аталанта» уступила «Фрозиноне»

Полузащитник Алексей Миранчук остаётся вне заявки «Аталанты» на сезон, а его команда сегодня неудачно сыграла в гостях у «Фрозиноне». Новички Серии А здорово провели дебютный отрезок и добились победы. Абдау Харрауи открыл счет на пятой минуте, а Иларио Монтеризи удвоил перевес на экваторе первого тайма. Дуван Сапата вернул интригу на 56-й минуте. В итоге 2:1, первая победа для новичков, а бергамаски потеряли первые очки.