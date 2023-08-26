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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» уступила «Фрозиноне»

26 Августа 2023 • 21:31 Комментировать
Фрозиноне
2:1
Аталанта
окончен

Полузащитник Алексей Миранчук остаётся вне заявки «Аталанты» на сезон, а его команда сегодня неудачно сыграла в гостях у «Фрозиноне». Новички Серии А здорово провели дебютный отрезок и добились победы. Абдау Харрауи открыл счет на пятой минуте, а Иларио Монтеризи удвоил перевес на экваторе первого тайма. Дуван Сапата вернул интригу на 56-й минуте. В итоге 2:1, первая победа для новичков, а бергамаски потеряли первые очки.

Протокол игры  
Фрозиноне2:1Аталанта
(1:0) Харрауи Абдау5'  
(2:0) Монтеризи Иларио24'  
  56'Сапата Дуван (2:1)
Черофолини МикелеОйоно ЭнтониМонтеризи ИлариоРоманьоли СимонеМарчицца РиккардоМаццители ЛукаБарренечеа Энцо  28' 74' (Брешанини Марко ( 74') Джелли ФранческоХаррауи Абдау 82' (Шиминьски Пшемыслав ( 82') Баэс Хайме 60' (Гарритано Лука ( 60') Хеддира Валид 82' (Чуни Марвин ( 82')
Запасные: Канотто ЛуиджиMateus LusuardiПальмизани ЛоренцоБоррелли ДженнароКасо ДжузеппеDaniel MacejКвернадзе Гкоргий
Муссо ХуанСкальвини ДжорджиоДжимсити Берат 75' (Муриэль Луис ( 75') Колашинац СеадДзаппакоста Давиде 46' (Де Кетеларе Шарль ( 46') Руджери Маттео 81' (Баккер Митчел ( 81') Де Рон Мартен  45'Эдерсон ХоноратоКопмейнерс ТëнЛукман Адемола  40' 46' (Цортеа Надир ( 46') Сапата Дуван 68' (Скамакка Джанлука ( 68')
Запасные: Толой РафаэлКарнесекки МаркоАдопо НдариПашалич МариоОколи МемеРосси Франческо
26 августа. Стадион "Бенито Стирпе".

 

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Аталанта Фрозиноне
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