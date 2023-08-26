«Аталанта» уступила «Фрозиноне»

Полузащитник Алексей Миранчук остаётся вне заявки «Аталанты» на сезон, а его команда сегодня неудачно сыграла в гостях у «Фрозиноне». Новички Серии А здорово провели дебютный отрезок и добились победы. Абдау Харрауи открыл счет на пятой минуте, а Иларио Монтеризи удвоил перевес на экваторе первого тайма. Дуван Сапата вернул интригу на 56-й минуте. В итоге 2:1, первая победа для новичков, а бергамаски потеряли первые очки.
Протокол игры
|(1:0) Харрауи Абдау5'
|(2:0) Монтеризи Иларио24'
|56'Сапата Дуван (2:1)
Черофолини Микеле•Ойоно Энтони•Монтеризи Иларио•Романьоли Симоне•Марчицца Риккардо•Маццители Лука•Барренечеа Энцо 28'74' (Брешанини Марко (74') •Джелли Франческо•Харрауи Абдау82' (Шиминьски Пшемыслав (82') •Баэс Хайме60' (Гарритано Лука (60') •Хеддира Валид82' (Чуни Марвин (82')
Муссо Хуан•Скальвини Джорджио•Джимсити Берат75' (Муриэль Луис (75') •Колашинац Сеад•Дзаппакоста Давиде46' (Де Кетеларе Шарль (46') •Руджери Маттео81' (Баккер Митчел (81') •Де Рон Мартен• 45'Эдерсон Хонорато•Копмейнерс Тëн•Лукман Адемола 40'46' (Цортеа Надир (46') •Сапата Дуван68' (Скамакка Джанлука (68')
26 августа. Стадион "Бенито Стирпе".
Бан пользователя