Алексис Санчес: «Я снова хочу выигрывать с «Интером»

Чилийский нападающий Алексис Санчес, от которого «Интер» так пытался избавиться прошлым летом, вернулся в команду, и, как ни странно, он полон амбиций и планов, несмотря на краткосрочный контракт.

- Все знают, что «Интер» - большая команда. Я всегда говорил, что в своей карьере хочу побеждать, а «Интер» - команда, в которой можно побеждать. И я снова хочу побеждать с «Интером», - цитирует слова Санчеса итальянское новостное агентство ITASportPress.

Во втором туре начавшегося итальянского первенства «Интеру» предстоит сразиться с «Кальяри», это случится в понедельник, 28 августа.