«Милан» может сделать новое предложение по Тареми

«Милан» сохраняет интерес к нападающему Мехди Тареми из «Порту». Как сообщает на своём сайте авторитетный журналист Джанлука ди Марцио, в последние дни летнего трансферного окна «россонери» могут сделать новое предложение по 31-летнему иранцу.

Отмечается, что «Порту» хочет выручить за трансфер Тареми 25 миллионов евро.

За «Порту» Мехди Тареми выступает с конца августа 2020 года. С тех пор нападающий провёл 150 официальных матчей, в которых забил 80 голов и отдал 49 результативных передач на партнёров.

Добавим, что Тареми забил 33 гола в 66 матчах за сборную Ирана.