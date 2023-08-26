На Бонуччи появился ещё один претендент

Защитник Леонардо Бонуччи оказался не нужен «Ювентусу». До закрытия летнего трансферного окна 36-летний футболист должен сменить клубную прописку.

В последнее время слухи активно связывали Бонуччи с берлинским «Унионом», который в новом сезоне представит Германию на групповой стадии Лиги чемпионов. Также проскакивала информация о возможном переходе Леонардо в «Лацио» - римляне тоже попали в сильнейший клубный турнир континента.

Впрочем, у Бонуччи есть ещё один вариант. На сайте журналиста Джанлуки ди Марцио сообщается о том, что опытный защитник интересен «Дженоа».

Стоит сказать, что Леонардо Бонуччи проводит в Италии всю свою карьеру.