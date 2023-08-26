​Лукаку сообщил, что полетит в Рим подписывать контракт

Вопрос с будущим форварда Ромелу Лукаку остаётся нерешённым. Между тем, 30-летний бельгиец посетил молодёжный турнир, где играл его сын. Там Лукаку получил вопрос о своей ситуации.

«Я нервничаю. Завтра полечу в Рим на подписание контракта», - сказал Лукаку, чьи слова на своих страницах приводит HLN.

Стоит сказать, что в последние дни пресса активно связывает Лукаку с «Ромой». В Риме фактурный бельгийский форвард может воссоединиться с Жозе Моуринью.

Отметим, что в субботу «Рома» проведёт матч второго тура чемпионата Италии против «Вероны». Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.