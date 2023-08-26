Колыванов поделился мнением о переходе Азмуна в «Рому»

Игорь Колыванов, который ранее выступал за итальянские команды «Фоджа» и «Болонья», высказался о переходе нападающего Сердара Азмуна в «Рому».

Специалист отметил, что игрок сборной Ирана хорошо проявил себя в российском чемпионате, но в римском клубе его будет ждать серьезная конкуренция, к тому жен стоит забывать про высокие требования Жозе Моуринью.

«Тем не менее надеюсь, что Азмун будет забивать и помогать «Роме». Сейчас ему 28 лет — самый расцвет для футболиста. В общем, пожелаю ему побольше забивать мячей в новом клубе», - приводит слова Колыванова «Матч ТВ».

Напомним, что Азмун проводит нынешний сезон на правах аренды.