Миланский «Интер» посредством официального клубного сайта объявил о возвращении нападающего Алексиса Санчеса. Опытный футболист присоединился к «нерадзурри» в статусе свободного агента.

Стороны поставили подписи под краткосрочным трудовым соглашением, рассчитанным до конца июня 2024 года.

Напомним, что на счету Алексиса 109 поединков в футболке «Интера». 34-летний чилиец отметился 20 забитыми мячами.

В минувшем сезоне Санчес играл за «Марсель». Нападающий поучаствовал в 44 поединках во всех турнирах, забил 18 голов и сделал три результативными передачами.