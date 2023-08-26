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Алексис Санчес вернулся в «Интер» официально

26 Августа 2023 • 13:38 Комментировать (1)

Миланский «Интер» посредством официального клубного сайта объявил о возвращении нападающего Алексиса Санчеса. Опытный футболист присоединился к «нерадзурри» в статусе свободного агента.

Стороны поставили подписи под краткосрочным трудовым соглашением, рассчитанным до конца июня 2024 года.

Напомним, что на счету Алексиса 109 поединков в футболке «Интера». 34-летний чилиец отметился 20 забитыми мячами.

В минувшем сезоне Санчес играл за «Марсель». Нападающий поучаствовал в 44 поединках во всех турнирах, забил 18 голов и сделал три результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1)
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intermerdano
26 Августа 2023 в 14:34
добро пожаловать обратно старая кляча 🤣😂
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