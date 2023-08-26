«Милан» - «Торино»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках второго тура чемпионата Италии по футболу «Милан» принимает «Торино».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Милан - Торино
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Протокол игры
Меньян Майк•Калабрия Давиде•Тиав Малик•Томори Фикайо•Эрнандес Тео•Лофтус-Чик Рубен•Крунич Раде•Рейндерс Тиджани•Пулишич Кристиан•Жиру Оливье•Леау Рафаэл
Милинкович-Савич Ваня•Шуурс Перр•Буонджорно Алессандро•Родригес Рикардо•Белланова Рауль•Войвода Мергим•Риччи Самуэле•Илич Иван• 11'Влашич Никола•Радоньич Неманья•Санабрия Антонио22' (Пеллегри Пьетро (22')
26 августа. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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