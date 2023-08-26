Президент «Наполи» недоволен поступком Спаллетти

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис отреагировал на назначение экс-тренера неаполитанцев Лучано Спаллетти на пост рулевого сборной Италии.

«Адвокаты сейчас занимаются этим вопросом, я не стану вмешиваться. Спаллетти перед уходом говорил, что сильно устал и хочет отдохнуть. Поэтому я согласился его отпустить. Только ему самому известно, что творится в его голове», - передает слова руководителя Calciomercato.

Спаллетти заключил с национальной командой долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до середины 2026 года. У руля «скуадры адзурры» 64-летний специалист сменил Роберто Манчини.