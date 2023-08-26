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Экс-тренер «Ростова» Балахнин высказался о переходе Азмуна в «Рому»

26 Августа 2023 • 12:10 Комментировать

Бывший наставник «Ростова» Сергей Балахнин высказался о переходе Сердара Азмуна в «Рому».

Ближайший сезон футболист сборной Ирана проведет в римском клубе на правах аренды.

Специалист отметил, что не понимает, чем руководствовался игрок, когда переходил в леверкузенский «Байер».

«Теперь Сердар попробует себя в другом, очень хорошем европейском клубе. В «Зените» он себя реализовал, значит и дальше будет прогрессировать в «Роме», - приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

Азмун выступал за «Ростов» с 2015 по 2017 год. Его соглашение с «Байером» рассчитан до лета 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Сергей Балахнин Сердар Азмун
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