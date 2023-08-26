«Ювентус» может продать нападающего

Бразильский форвард Кайо Жорже, который связан трудовыми обязательствами с туринским «Ювентусом», может продолжить карьеру в другом итальянском коллективе.

Как информирует в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо, в услугах 21-летнего нападающего заинтересован «Удинезе». Стороны начали переговорный процесс по трансферу игрока.

Напомним, что Жорже не играл в минувшем сезоне из-за повреждения.

Контракт нападающего со «старой синьорой» рассчитан до лета 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают рыночную стоимость бразильца в три миллиона евро.