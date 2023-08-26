Азмун прокомментировал трансфер в «Рому»

Форвард леверкузенского «Байера» Сердар Азмун, который на правах аренды присоединился к «Роме», прокомментировал трансфер в римскую команду.

«Трудно подобрать слова, чтобы описать свои эмоции после перехода в такой большой клуб, как «Рома». Мечтаю выиграть трофей в футболке этой команды. С огромным нетерпением жду, когда выйду на поле и буду бороться за нашу общую цель», - цитирует иранского нападающего пресс-служба «волков».

Римский топ-клуб арендовал Сердара до конца сезона-2023/2024. В трудовом договоре между сторонами прописана опция выкупа игрока за 12 миллионов евро.