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Чемпионат Италии. Серия А

Азмун стал игроком команды Моуринью официально

26 Августа 2023 • 11:28 Комментировать

Бывший форвард петербургского «Зенита» Сердар Азмун, последнее время выступавший за леверкузенский «Байер», переехал в итальянский чемпионат. Нападающий присоединился к «Роме», об этом сообщается на официальном сайте римского клуба.

Иранский футболист перешел в стан «волков» до завершения нынешнего сезона. После завершения договора аренды «Рома» будет иметь право выкупить Азмуна за фиксированные 12 миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Сердар сыграл 23 матча за «фармацевтов». Нападающий забил четыре мяча и сделал результативную передачу. В настоящий момент иранец восстанавливается от травмы.

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Евро-Футбол.Ру,
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