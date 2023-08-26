Бывший форвард петербургского «Зенита» Сердар Азмун, последнее время выступавший за леверкузенский «Байер», переехал в итальянский чемпионат. Нападающий присоединился к «Роме», об этом сообщается на официальном сайте римского клуба.

Иранский футболист перешел в стан «волков» до завершения нынешнего сезона. После завершения договора аренды «Рома» будет иметь право выкупить Азмуна за фиксированные 12 миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Сердар сыграл 23 матча за «фармацевтов». Нападающий забил четыре мяча и сделал результативную передачу. В настоящий момент иранец восстанавливается от травмы.