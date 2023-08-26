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Алексис Санчес попрощался с «Марселем»

26 Августа 2023 • 10:56 Комментировать

Нападающий Алексис Санчес прокомментировал свой уход из французского «Марселя».

«Если говорить о «Марселе», то я не могу сказать ничего плохого об этом клубе. Благодарю их за все. Благодарю за то, что всегда оказывали мне поддержку. Огромное спасибо местным болельщикам, которые поддерживали меня как в хорошие, так и в плохие времена. Я провел отличное время в «Марселе», - передает слова чилийского форварда Footmercato.

Ранее в прессе появилась информация, что Алексис продолжит карьеру в миланском «Интере». 34-летний южноамериканец уже выступал за «нерадзурри» с 2019 по 2022 год.

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Евро-Футбол.Ру,
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