Алексис Санчес попрощался с «Марселем»

Нападающий Алексис Санчес прокомментировал свой уход из французского «Марселя».

«Если говорить о «Марселе», то я не могу сказать ничего плохого об этом клубе. Благодарю их за все. Благодарю за то, что всегда оказывали мне поддержку. Огромное спасибо местным болельщикам, которые поддерживали меня как в хорошие, так и в плохие времена. Я провел отличное время в «Марселе», - передает слова чилийского форварда Footmercato.

Ранее в прессе появилась информация, что Алексис продолжит карьеру в миланском «Интере». 34-летний южноамериканец уже выступал за «нерадзурри» с 2019 по 2022 год.