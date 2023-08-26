Нападающий Хоакин Корреа перебрался в «Марсель».

29-летний футболист будет выступать за провансальцев на правах аренды из «Интера», о чём сообщила пресс-служба «Марселя». Как сообщалось ранее в СМИ, французский клуб заплатил за аренду аргентинца 2 млн евро, также в сделку включена опция выкупа форварда за 10 млн евро, которая может быть активирована автоматически при определённых условиях.

Хоакин Корреа принадлежит «Интеру» с лета прошлого года. В составе «россонери» игрок провёл в общей сложности 77 поединков во всех турнирах, записав себе в актив десять забитых мячей и пять результативных передач.