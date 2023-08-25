Массажист Кокорина предположил, почему форвард не играет в «Фиорентине»

Сергей Колесников, массажист нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, высказался об отсутствии игрового времени у футболиста.

«Не знаю, почему Сашу не выпускают, это чисто к Итальяно вопросы. Думаю, он не выпускает его, чтобы потом не спросили — почему такой игрок сидел у нас в запасе. Только это может быть», — приводит слова Колесникова «РБ Спорт».

Напомним, прошлый сезон 32-летний форвард провел в аренде в «Арисе» и был признан лучшим игроком чемпионата Кипра.

В нынешней кампании Кокорин пока на поле не выходил. 27 августа «Фиорентина» сыграет с «Лечче» в рамках второго тура Серии А.