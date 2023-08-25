​Алексис Санчес подписал контракт с «Интером»

Нападающий Алексис Санчес вернулся в «Интер». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, в пятницу 34-летний чилиец подписал краткосрочный контракт с «Интером».

Санчес возвращается в «Интер» в статусе свободного агента – в сезоне 2022/2023 форвард выступал за «Марсель».

Ранее за «Интер» Санчес провёл 109 официальных игр в различных турнирах. В них чилиец отметился 20 голами и 23 результативными передачами на партнёров.

Ближайший матч чемпионата Италии «Интер» проведёт 28 августа – против «Кальяри» на выезде. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.